Vecino: “Aspettavo da tanto il gol. Stare ai margini è dura”

"Mi sento al 100%, è importante per me trovare minuti in questo finale di stagione"

Il centrocampista dell'Inter Matias Vecino ha parlato all'intervallo del match tra i nerazzurri e la Roma:

VECINO A SKY

Non segnavi da un po’, quanto aspettavi il gol? Lo speravo, anche perché non ho giocato. Sono contento di essermi ripreso, mi sento al 100% e riprendere minuti in questo finale di stagione è importante dopo non essere sceso in campo.

Quanto è stato difficile stare ai margini? Non ti senti utile, è dura vedere i compagni lottare per qualcosa di importante e non poter dare il tuo contributo è dura. Quando mi sono ripreso e sono tornato a lavorare insieme al gruppo le cose sono cambiate.