Van der Sar, l’ex portiere della Juventus è ricoverato in terapia intensiva

C'è molta preoccupazione per le condizioni di Edwin Van der Sar, ex portiere di Juventus, Ajax, Manchester United e della nazionale dell'Olanda. Secondo quanto riportato dal club olandese, di cui è stato giocatore e direttore generale, l'ex portiere è stato colpito da un'emorragia cerebrale che lo ha costretto ad un rapido ricovero in terapia intensiva. Van der Sar, 53 anni, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani olandesi, era in vacanza in Croazia ed è stato trasportato in elicottero presso l'ospedale più vicino. L'Ajax ha informato così circa le condizioni dell'ex portiere: "E’ nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento. Tutti all'Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti siamo vicini"