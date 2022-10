Valladolid-Betis 0-0: spagnoli quarti in Liga a pari merito con l’Atletico Madrid

La squadra di Manuel Pellegrini, prossima avversaria della Roma in Europa League, ha giocato in inferiorità numerica dal 35' per l'espulsione di Pezzella

Il Real Betis pareggia 0-0 in casa del Valladolid. La squadra di Manuel Pellegrini, che ha vinto 2-1 in trasferta con la Roma giovedì scorso in Europa League, ha giocato in inferiorità numerica dal 35' del primo tempo per l'espulsione di Pezzella. Il Betis, dopo il punto di oggi, sale a quota 16 in Liga, gli stessi dell'Atletico Madrid che occupa il quarto posto in classifica dopo 8 giornate. Giovedì 13 ottobre alle 18:45 è in programma la quarta giornata del girone C della coppa europea contro i giallorossi.