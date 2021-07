Valentina Vezzali: “Ho proposto riapertura stadi al 75% in zona bianca”

L'ex schermitrice, ora sottosegretario allo sport, in partenza per le Olimpiadi di Tokyo ha parlato della sua richiesta alla Cabina di Regia per quanto riguarda la riapertura degli stadi e degli impianti sportivi all'aperto.

Valentina Vezzali, in un tweet , ufficializza la richiesta alla Cabina di Regia che deciderà le prossime riaperture e chiusure per quanto riguarda il mondo dello sport. “Sono in partenza per Tokyo dove domani inizieranno i Giochi Olimpici. Prima di partire, ho proposto alla cabina di regia di prevedere, per gli eventi sportivi in zona bianca, il 75% della capienza per gli impianti all’aperto e il 50% per quelli al chiuso”. Ha scritto così il sottosegretario allo Sport, poi aggiunge:“Nelle zone gialle, invece, ho proposto di superare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso, seppure consapevole dell’esigenza di continuare a mantenere alta la soglia di prudenza e di cautela”.