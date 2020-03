Valencia, Florenzi convocato per il ritorno con l’Atalanta in Champions League – FOTO

L’emergenza Coronavirus in Europa non ferma la Champions League, che domani vedrà andare in scena Valencia–Atalanta (oltre a Lipsia-Tottenham). Gli spagnoli partiranno in svantaggio dopo il pesante 4-1 dell’andata rifilato dalla formazione di Gasperini. Nel match di domani gli spagnoli potranno però contare sul ritorno di Florenzi: l’ex capitano della Roma aveva saltato l’andata a causa di una varicella ma è stato convocato per domani da Celades. L’ex numero 24 giallorosso cercherà, se chiamato anche in causa, di mettere a disposizione tutta la sua esperienza per guidare la rimonta spagnola ai danni dell’Atalanta.