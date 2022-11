Under21, Italia-Germania 2-4: Volpato e Bove in campo nella ripresa

Brutta sconfitta per la Nazionale Under 21 che cade in casa contro la Germania. I ragazzi di CTNicolato non hanno potuto nulla sotto i colpi dei tedeschi, che aprono le marcature al 23' con Huseinbašić. Nella ripresa arrivano le reti di Samardzić e Schaude, finchè Cancellieri non segna una doppietta riaprendo la partita. Le speranze azzure sono infrante dal rigore all'88' trasformato da Malone, che chiude la partita.