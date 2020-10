Under, assist decisivo a Vardy col Leicester. I tifosi: “È l’ala che stavamo aspettando”

C’è forte l’impronta di Cengiz Under nel successo del Leicester contro l’Arsenal nel posticipo della sesta giornata di Premier League. Il turco ex Roma è subentrato al 75′ e solo cinque minuti dopo ha messo sulla testa di Jamie Vardy un pallone solo da spingere in porta che è valso l’1-0 finale all’Emirates. Le Foxes salgono così a 12 punti, a meno 1 da Everton e Liverpool capoliste. A fine partita l’ha esaltato anche il suo tecnico Brendan Rodgers: “È vero, il gol l’ha fatto Vardy ma un plauso lo merita Cengiz. È stato un’azione di enorme qualità: Youri (Tielemans, ndc) fa un passaggio perfetto ma nasce tutto dal movimento di Under, che è stato fantastico. Poi che bravo a servire l’assist in mezzo anziché tirare lui stesso”.

Ma a esplodere di gioia sono stati i tifosi, sia del Leicester che soprattutto i fan turchi che continuano a seguirlo in ogni sua avventura. Twitter è stato preso d’assalto e subito dopo l’assist Cengiz era in tendenza. “Emozioni incredibili, sono felice di aver aiutato la squadra”, ha scritto Under su Twitter subito dopo la partita. E il post è diventato virale: “È l’ala che stavamo cercando: veloce, abile e altruista. E presto diventerà titolare”, il commento dei tifosi.