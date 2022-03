Under 21, prima convocazione per Bove tra gli azzurrini

Il centrocampista della Roma tra i 27 giocatori chiamati da Nicolato per la doppia sfida per le qualificazioni agli Europei

Edoardo Bove è esploso, e se ne è accorto non solo José Mourinho, ma anche Paolo Nicolato. Il ct dell'Italia Under 21, infatti, ha convocato per la prima volta il giovane centrocampista della Roma per la doppia sfida per le qualificazioni agli Europei di venerdì 25 marzo al “Gradski Stadion” di Podgorica (ore 18.30) contro i padroni di casa del Montenegro, e martedì 29 allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste (ore 17.30) con la Bosnia ed Erzegovina.