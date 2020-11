Under 21, gli ex Roma Scamacca e Marchizza trascinano l’Italia all’Europeo

L’Italia Under 21 stacca il biglietto per l’Europeo. La competizione, che avrà luogo in Ungheria e Slovenia, avrà tra le sue protagoniste gli azzurrini di Nicolato che, grazie alla vittoria roboante per 4-0 contro il Lussemburgo, si qualificano con un turno di anticipo. Mattatori della serata Pinamonti e gli ex Roma Scamacca e Marchizza. L’attaccante del Genoa indirizza la partita con una doppietta siglata nei primi trenta minuti di gioco. Nella ripresa è il difensore dello Spezia, in prestito dal Sassuolo, a firmare il definito 4-0 al 66esimo e festeggiando così la sua prima rete in Under 21.

L’Italia termina al primo posto il girone di qualificazione, con 22 punti in nove partite. I ragazzi di Nicolato si candidano così tra le favorite della fase finale dell’Europeo che, per la prima volta, si svolgerà in due fasi distinte. La fase a gironi a marzo e quella a eliminazione diretta a giugno 2021.