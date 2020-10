Under 19, cancellato l’Europeo: l’Italia Under 20 al Mondiale grazie al ranking

Il Comitato Esecutivo della Uefa,“a causa della situazione epidemiologica in Europa”, ha annullato l’intero Europeo U19, compresa la nuova fase finale che si sarebbe dovuta giocare a marzo in Irlanda del Nord.

I cinque posti riservati all’Europa per il successivo Mondiale U20 saranno invece occupati dalle nazionali che occupavano le prime cinque posizioni nel ranking per la stagione 2019/2020: tra questa c’è anche l’Italia insieme a Inghilterra, Francia, Olanda e Portogallo. Il torneo è programma dal 20 maggio al 12 giugno 2021 in Indonesia.

Si giocherà giovedì 12 novembre a Reykjavik il match tra le Under 21 di Islanda e Italia, rinviata dopo che le autorità islandesi vista la positività di due giocatori e di un membro dello staff al tampone effettuato all’arrivo all’aeroporto.