Ufficiale, Scamacca è dell’Atalanta: operazione a titolo definitivo col West Ham

L'attaccante classe '99 torna in Italia dopo una stagione tormentata a Londra e dopo la trattativa non andata a buon fine con la Roma e poi con l'Inter

Gianluca Scamacca è un giocatore dell'Atalanta, ora anche ufficialmente. Dopo le visite mediche svolte a Roma sabato, l'attaccante trattao a lungo anche dai giallorossi è volato a Bergamo per firmare il contratto che segna il suo ritorno in Italia. Non a Trigoria, né all'Inter, ma alla Dea che alla fine ha convinto sia lui che il West Ham con delle offerte importanti e superiori alle concorrenti. "Per tornare in Italia Scamacca ha scelto l’Atalanta! Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal West Ham United F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Scamacca", riporta la nota ufficiale degli orobici.