Ufficiale, riparte anche la Liga: in campo l’11 giugno con Siviglia-Betis

Si delinea ulteriormente il quadro della ripresa dei massimi campionati in Europa. Dopo l’ok di ieri per la Serie A, oggi è la volta della Liga. La conferma ufficiale è arrivata quest’oggi dal Consiglio superiore dello sport spagnolo. Si parte giovedì 11 giugno con il derby fra Siviglia e Real Betis valido per la 28^ giornata. Il massimo campionato spagnolo si concluderà, salvo imprevisti dovuti all’evoluzione della pandemia, nel week end del 18-19 luglio. Dunque dei top cinque campionati in Europa solo quello francese, ad oggi, è stato l’unico a fermarsi.