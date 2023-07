Ufficiale, la UEFA esclude la Juventus dalla Conference League

Mano pesante della UEFA sulla Juventus come si ipotizzava da diverse settimane. L'organo del calcio europeo ha escluso il club bianconero dalla Conference League 2023/24 (al suo posto giocherà la Fiorentina che aveva chiuso il campionato all'ottavo posto, un punto sotto la squadra di Allegri) e lo ha sanzionato al pagamento di una multa da 20 milioni di euro, di cui 10 soggetti però ad un ipotetico mancato rispetto dei paletti nei bilanci per il 2023, 2024 e 2025. La Juventusrinuncia al ricorso in appello, come riportato dal comunicato sul sito web del club bianconero.