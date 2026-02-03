Ufficiale, il Verona cambia guida tecnica: fuori Zanetti, dentro Sammarco

Sta navigando in acque pericolose il Verona in questa stagione. Gli scaligeri si ritrovano al penultimo posto, davanti solo al Pisa. Un inizio di annata difficile, aiutato anche dal fatto di aver ceduto Giovane al Napoli. Il brasiliano era quello che aveva stupito più di tutti in questa prima parte di campionato, ma il club lo ha venduto senza prima prendere un adeguato rimpiazzo. Da qui, i risultati sono sempre di più crollati, fino ad arrivare alla decisione definita: esonerare Zanetti. L'ormai ex tecnico del Verona, dopo la salvezza raggiunta nella scorsa annata, non è riuscito a dare continuità e il club ha scelto di prendere un'altra via: è ufficiale Sammarco come allenatore ad interim.