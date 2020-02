Ufficiale, Diego Lopez è il nuovo allenatore del Brescia

Il Brescia cambia ancora e a farne le spese è sempre Eugenio Corini che viene esonerato. Al suo posto, come si legge dal comunicato del club, è ufficiale l’arrivo di Diego Lopez, ex tecnico del Cagliari tra le tante. Sarà affiancato dai tecnici: Michele Fini (Mister in Seconda) e Francesco Bertini (preparatore atletico). Questo pomeriggio alle ore 14.30 presso il centro sportivo a Torbole Casaglia, López prenderà il primo contatto con la squadra mentre domani, alle ore 14, si terrà il primo allenamento ufficiale del nuovo tecnico con il suo staff al completo.