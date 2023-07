Ufficiale, Di Francesco riparte dal Frosinone: contratto di un anno con opzione

Ora è anche ufficiale: Eusebio Di Francesco torna in panchina. Dopo l'ultima avventura negativa sulla panchina del Verona terminata a settembre 2021, l'ex Roma è il nuovo allenatore del Frosinone. Il club ciociaro, neopromosso in Serie A, lo ha scelto come sostituto di Fabio Grosso, protagonista della cavalcata dello scorso anno culminata con la vittoria del campionato cadetto. Questo il comunicato: "Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato ad Eusebio DiFrancesco il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Il tecnico, nativo di Pescara, ha firmato un accordo che lo legherà al Club giallazzurro fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno al raggiungimento della salvezza".