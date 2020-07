Ufficiale: Aquilani nuovo tecnico della Primavera della Fiorentina

Promozione per Alberto Aquilani. L’ex centrocampista giallorosso, quest’anno alla guida dell’Under 18 della Fiorentina e successivamente nello staff di mister Beppe Iachini come collaboratore tecnico della prima squadra, a partire dalla prossima stagione allenerà la Primavera viola, reduce dall’undicesimo posto in classifica. Il “Principino”, che ha iniziato la sua carriera in panchina l’estate scorsa, prenderà il posto di Emiliano Bigica.

Questo il comunicato del club: “ACF Fiorentina comunica che l’allenatore della Primavera per la stagione 2020/21 sarà Alberto Aquilani. Il nuovo Tecnico, cresciuto nelle giovanili della Roma, con la quale ha vinto la Coppa Italia nel 2006-2007, 2007-2008 ed una Supercoppa Italiana nel 2007 ha indossato anche le maglie di Liverpool, Juventus, Milan e Sporting Lisbona vincendo la Supercoppa di Portogallo nel 2015. Alla Fiorentina dal 2012 al 2015 ha collezionato 81 presenze e 13 gol. Aquilani ha già ricoperto un incarico da allenatore alla guida dell’Under 18 viola nella prima parte della stagione 2019/20 per poi passare a gennaio nello staff di mister Iachini in qualità di collaboratore tecnico. A lui vanno i migliori auguri per questa nuova avventura“.