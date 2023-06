La Uefa premia Taylor: confermato arbitro Elite anche per la prossima stagione

Il fischietto inglese nonostante le innumerevoli critiche per l'arbitraggio in finale di Europa League, è stato confermato come uno dei migliori in circolazione

Per Taylor nessun provvedimento anzi, un premio. Come ogni anno la Uefa ha comunicato al lista dei direttori di gara che si sono guadagnati lo status di Elite anche per la prossima stagione, tenendo conto delle loro scelte sul campo nell'ultimo anno. Nell'elenco, oltre agli italiani Massa e Orsato, figura anche Antony Taylor. Il fischietto inglese è finito nel mirino della critica per l'arbitraggio della finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia ma il principale organo calcistico europeo ha confermato la valutazione (positiva) sul suo operato. Questa lista comprende infatti i migliori arbitri in circolazione nonché gli unici che potranno dirigere le sfide di Champions League dai quarti di finale in avanti. Inoltre, gli Elite, hanno anche diritto ad un compenso maggiore per ogni gara.