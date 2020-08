Uefa, protocollo Covid per la prossima Champions ed Europa League: per giocare bastano 13 disponibili

La Uefa ha pubblicato un nuovo protocollo,riguardante il Covid-19, da seguire per la prossima stagione. Al momento sarà applicabile nelle fasi precedenti e nei playoff sia di Champions che di Europa League. Nel caso in cui dovessero riscontrarsi nuovi casi di positività, tra uno o più giocatori, la partita verrà regolarmente disputata, ma solo se sarà assicurato un numero minimo di 13 disponibili (a meno che non venga richiesta la quarantena per il resto dei membri). Nel caso opposto, ovvero meno di 13 giocatori, la partita verrà posticipata e ci sarà la possibilità di aggiungerne altri alla Lista A. Inoltre, se anche in quest’ultimo caso la società non potesse affrontare in alcun modo lo scontro, la partita sarebbe data persa a tavolino.

L’altra variante riguarda invece il preavviso di due giorni che un club dovrà comunicare in merito alle restrizioni che influiscono sul calcio nel proprio paese: nel caso in cui venga sforato il limite massimo delle 48 ore, la partita verrà assegnata a tavolino. Contrariamente, rispettati i due giorni di preavviso, i club dovranno proporre una sede alternativa oppure deciderà la Uefa. Se si ritiene che i due club sfidanti siano responsabili o che si rifiutino di giocare saranno esclusi dalla competizione.