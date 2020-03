Uefa, rinviate a data da destinarsi le finali di Champions ed Europa League

L’emergenza da Coronavirus sta stravolgendo il mondo del calcio e non solo. Come ufficializza oggi l’Uefa sono sono state posticipate le finali di Champions League maschile e femminile, così come quella dell’Europa League, tutte inizialmente programmate a maggio. Nessuna decisione è stata ancora presa, invece, circa le nuove date. Il gruppo di lavoro, istituito la scorsa settimana a seguito della conference call tra le parti interessate del calcio europeo, presieduto dal presidente Aleksander Čeferin, analizzerà le opzioni disponibili. Il gruppo ha già iniziato l’esame del calendario. Gli annunci saranno fatti a tempo debito precisa l’Uefa.