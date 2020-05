Uefa: più tempo alle leghe per la decisione definitiva sui campionati

Più tempo ai campionati per decidere sul futuro. La Uefa “ammorbidisce” la sua posizione e fa sapere alle leghe che il 25 maggio non sarà la deadline per la comunicazione definitva sui campionati, spiega Alessandro Alciato di Sky Sport. Il clima d’incertezza è ancora forte, per questo a Nyon hanno deciso di rinviare ogni decisione, con la speranza di ricevere comunque delle informazioni quanto prima.

Il Ministro dello Sport italiano Spadafora ha dichiarato che “per la ripresa dei campionati servirà prima di tutto sicurezza”. Proprio per questo motivo nei prossimi giorni potrebbe essere spostata anche la data limite per la chiusura delle competizioni nazionali, inizialmente fissata per il 2 agosto.