Uefa, nuovo rinvio a settembre per i playoff di Euro2020

Altro rinvio per i playoff di Euro 2020 dettato dal coronavirus. Le 55 federazioni affiliate alla Uefa hanno deciso di posticipare ulteriormente le partite che decideranno gli ultimi quattro posti delle 24 nazioni. In origine, i match erano previsti per il 26/31 marzo ma avevano subito un primo slittamento al 4/9 giugno: le prossime date disponibili sono comprese ora nell’arco di tempo che va dal 3 all’8 settembre. La priorità per l’Uefa rimane dunque terminare i campionati per club, Champions ed Europa League, nel caso in cui si riuscisse a riprendere a giugno.