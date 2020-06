Uefa, Final Eight a Lisbona per la Champions, Germania per l’Europa League

L’Uefa avrebbe deciso l’iter da seguire per il completamento delle coppe europee. Secondo quanto riportato da Sky, dopo il recupero degli ottavi di finale di Champions League (rimandati a causa dell’emergenza Covid-19), Lisbona sarà la città che ospiterà la Final Eight della competizione: è lì che le otto squadre si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di campione d’Europa. La stessa formula verrà poi adottata per l’Europa League, che però si disputerà in Germania. La città non è ancora stata definita. Budapest, infine, è stata selezionata come meta per la finale della Supercoppa Europea.