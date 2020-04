Uefa, ecco il piano per ricominciare: l’Europa League riparte il 2 agosto, la Champions il 7

La prossima settimana sarà decisiva non solo per il calcio italiano ma anche per quello europeo. L’Uefa nei prossimi giorni avrà diversi appuntamenti: martedì è in programma una riunione con le federazioni, mercoledì con l’Eca e le leghe europee, giovedì infine andrà in scena il comitato esecutivo. Nella serie di incontri si parlerà anche delle date delle gare di Champions ed Europa League.

Come riporta Sky Sport, la fase finale delle due competizioni andrà in scena tutta nel mese di agosto con i vari campionati nazionali teoricamente terminati, sempre se ci sarà il via libera delle autorità sanitarie. Si giocherà ogni tre giorni e sicuramente non si sforerà la data del 31 agosto. La Champions ripartirà il 7 e l’8 agosto con il ritorno degli ottavi. I quarti andranno in scena l’11 e il 12, con ritorno il 14 e il 15. Il primo turno delle semifinali il 18 e il 19, il secondo turno invece il 21 e il 22. Infine il 29 ecco la finale di Istanbul. Già stata prevista, inoltre, anche la prima giornata della fase a gironi della prossima stagione: si ricomincerà il 20 ottobre.

Per quanto riguarda l’Europa League si dovrebbe ripartire circa una settimana prima rispetto alla Champions: il 2 o il 3 agosto potrebbe giocarsi l’andata degli ottavi di finale, che vedrà la Roma impegnata in trasferta a Siviglia, per il 6 previsto il match di ritorno. 10 e 13 agosto i quarti di finale, 17 e 20 le semifinali, con la finale di Danzica il 27.