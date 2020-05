UEFA, ecco come può cambiare il Fair Play Finanziario post Covid-19

Il coronavirus ha stravolto i piani non solo delle federazioni con i rispettivi campionati, ma soprattutto dei club. Le società di tutta Europa andranno incontro a una crisi economica che non ha precedenti dal dopoguerra e come riporta l’emittente francese RMC Sport, l’Uefa sta pensando a delle soluzioni per tendere una mano alle squadre. Una di questa sarebbe sul Fair Play Finanziario e la possibilità di allargare la fascia temporale da 12 a 24 mesi per il raggiungimento del pareggio di bilancio. Inoltre potrebbe essere esteso il limite di disavanzo a 60 milioni di euro nell’arco di due anni, mentre ora è di 30 milioni di euro nel triennio.