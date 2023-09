UEFA, Christillin: “Il mercato super dell’Arabia Saudita non preoccupa”

"Il mercato super dell’Arabia Saudita mi ha incuriosito, ma non stupisce e soprattutto non preoccupa. Club arabi in Champions? Ipotesi che la UEFA non valuta affatto". Lo dice a La Gazzetta dello Sport Evelina Christillin che, oltre a essere presidente del Museo Egizio di Torino, è anche membro dell’UEFA nell’esecutivo FIFA. "Innanzitutto non credo si fermeranno visto come si sono mossi negli altri sport, a partire dal golf: possono contare sul fondo Pif, un portafoglio quasi illimitato. L’acquisto di Ronaldo non mi ha colpito più di tanto perché gli anni passano per tutti e anche per lui. Piuttosto mi ha fatto effetto il 21enne Gabri Veiga. In Arabia si può andare a chiudere una carriera, ma star del calcio si diventa ancora in Europa: questione di storia e competizioni. I soldi, anche se tantissimi, faticano ad attecchire senza cultura. Qualche anno fa pure la Cina aveva investito molto e attirato in oriente grandi giocatori e top allenatori, poi però il governo ha fatto marcia indietro. Siamo tutti curiosi, anche a Nyon, di capire fin dove si spingerà l’Arabia Saudita".