Uefa al lavoro per Champions ed Europa League: finali possibili il 29 agosto e il 1° settembre

La prossima sarà una settimana chiave con i tre giorni d’incontri previsti tra Uefa, Eca e le Federazioni. Il 23 è previsto il direttivo e come anticipa la BBC, iniziano ad emergere delle prime ipotesi sulle date delle finali di Champions ed Europa League. Per la prima si parla del 29 agosto a Istanbul, mentre per la seconda del primo settembre a Danzica. La volontà sarebbe comunque quella di chiudere tutto entro agosto, per non compromettere il calendario anche della prossima stagione. Di qui i due scenari: far riprendere le coppe lì dove si erano interrotte, o provare con un play off con partite secche a partire dai quarti di finali.