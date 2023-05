Udinese, Marino furioso: “Immobile ha simulato. E la Lazio ha condizionato Pairetto”

L'Udinese proprio non ha digerito la sconfitta contro la Lazio, ma soprattutto il rigore concesso ai biancocelesti e trasformato da Immobile. Nel postpartita ai microfoni di 'Dazn', il dirigente dei friulani Pierpaolo Marino è stato durissimo: "Vengo perché siamo arrabbiati e inferociti. Una partita in bilico è stata risolta da un calcio di rigore, ancora siamo al tempo in cui tra arbitro e Var non riesce ad vedere una simulazione. Quella di Immobile è una chiara simulazione, si butta e poi viene concesso un rigore che non esiste nei canoni e nei regolamenti. Quello che ci dispiace è che tra arbitro e Var non si è riusciti a correggere un rigore. È una simulazione di Immobile che ha trovato spazio per avere un rigore. Nel simulare, Immobile va a tuffarsi e ovviamente trova un contatto con l'avversario. Ma non c'è motivo per cui lui debba cadere. Quel contatto lieve, che non è rigore, avviene quando Immobile va addosso a Masina. Poi accadono le solite cose".