Il centrale austriaco ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio
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David Alaba è a rischio per la sfida contro la Roma. Il centrale austriaco ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. I giallorossi saranno di scena alla Dacia Arena il 31 ottobre alle 18. Alcune assenze anche per Gasperini che per la sfida contro i bianconeri non avrà sicuramente Svilar e Koné. In dubbio anche la presenza di Dybala mentre ci sarà Cristante che sabato tornerà a disposizione contro il Napoli.
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