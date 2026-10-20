Totti, Vito Scala e la visita... per la prostata: il racconto è una risata continua

David Alaba è a rischio per la sfida contro la Roma. Il centrale austriaco ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. I giallorossi saranno di scena alla Dacia Arena il 31 ottobre alle 18. Alcune assenze anche per Gasperini che per la sfida contro i bianconeri non avrà sicuramente Svilar e Koné. In dubbio anche la presenza di Dybala mentre ci sarà Cristante che sabato tornerà a disposizione contro il Napoli.