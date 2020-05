Udinese, giocatori e staff negativi ai test: al via le sedute collettive

L’Udinese riprende a pieno regime. Come tutti gli altri club di Serie A, il club friulano ha osservato il periodo dedicato al controllo della salute di tutti i suoi tesserati, giocatori, staff tecnico e dirigenziale. Nella giornata odierna la società ha comunicato, tramite il proprio profilo Twitter, che non ci sono casi di positività al Covid-19 e che, dunque, l’avvicinamento al ritorno in campo per il campionato continuerà senza interruzioni. Oggi pomeriggio, la squadra si ritroverà al centro sportivo per continuare la preparazione di gruppo pur mantenendo fede al protocollo medico-sanitario che è in vigore dopo la sottoscrizione di Federazione e Governo. Questo il comunicato ufficiale:

“L’Udinese Calcio comunica che, in osservanza delle norme del protocollo approvato ieri dalle autorità competenti, da questo pomeriggio ricominceranno le sedute di allenamento collettive. Negativi tutti i test molecolari effettuati su giocatori e staff“.