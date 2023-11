Ucraina-Italia, formazioni ufficiali: Mancini, Cristante ed El Shaarawy in panchina

Sfida decisiva per l'Italia di Luciano Spalletti che non deve perdere contro l'Ucraina di Rebrov per garantirsi l'accesso a Euro 2024 in Germania. Solito 4-3-3 già visto in occasione del match contro la Macedonia del Nord di venerdì scorso: tra i pali fiducia a Donnarumma; in difesa Di Lorenzo e Buongiorno sono le novità al posto di Darmian e Gatti; terzetto di centrocampo composto da Barella, Jorginho e Frattesi; tridente con Zaniolo e Chiesa a sostegno di Raspadori al centro dell'attacco. Dalla panchina Mancini, Cristante ed El Shaarawy.