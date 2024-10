Ucraina-Georgia, blackout allo stadio dopo un fallo su Dovbyk. Stop al match per 9′

Curioso imprevisto nella sfida tra Ucraina e Georgia, valida per la terza giornata di Nations League. La gara è stata interrotta per qualche minuto per un episodio che si è verificato dopo un fallo sull'attaccante giallorosso Artem Dovbyk, che ha portato a un calcio di punizione per l'Ucraina. L'arbitro Weinberger ha deciso di fermare il gioco prima dell'esecuzione della punizione, poiché i riflettori dello stadio Enea Poznan si erano spenti in un settore. Il direttore di gara ha quindi richiesto il consenso delle due squadre per proseguire, con i riflettori fuori uso in una zona d'angolo. Gli ospiti si sono radunati in panchina per discutere la situazione, mentre l'Ucraina è rimasta sul campo. Dopo circa nove minuti di interruzione, il match è ripreso regolarmente.