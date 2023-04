Turchia, l’ex Roma Bruno Peres lascia il Trabzonspor

Rescissione consensuale per il terzino brasiliano, che lascia la Turchia dopo 33 presenze e una rete

Tramite una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Trabzonspor ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Bruno Peres per la rescissione consensuale del contratto che legava il brasiliano al club turco fino al giugno 2024. In giallorosso per quasi quattro stagioni, il terzino sudamericano lascia il club di Trebisonda a meno di due anni dal suo arrivo.