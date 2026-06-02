Mancava ancora la Turchia a rilasciare la lista ufficiale dei convocati. E finalmente è arrivata. Montella ha scelto gli uomini per la prossima competizione. La Nazionale è giovane, tecnica e pronta a stupire ancora. L’ex allenatore della Roma non rinuncia a Zeki Celik. Il terzino giallorosso è uno dei punti fermi della selezione turca. E con lui diventano 6 i giallorossi pronti a volare negli Usa. Oltre all'esterno, ci sono anche: Wesley, Ndicka, Koné, El Aynaoui e Malen. Da monitorare, però, la situazione rinnovo con attenzione. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno e, al momento, non ci sono novità. Un futuro ancora tutto da scrivere.