Turchia, Galatasaray-Kasimpasa 1-0: decide un gol di Zaniolo

Nel turno odierno della Super Lig turca il Galatasaray ha battuto 1-0 in casa il Kasimpasa, e a decidere il match è stato un gol di Nicolò Zaniolo al 57'. L'ex attaccante della Roma, entrato nella ripresa, al suo esordio in campionato con la maglia del Galatasary, ha ricevuto palla dopo una triangolazione con Rashica e appena entrato in area ha superato il portiere in uscita con un tocco di interno sinistro. Quello segnato oggi è il primo gol di Zaniolo nel campionato turco. Il boato dello stadio ha accolto l'esultanza del giocatore che diventato già un idolo della tifoseria.