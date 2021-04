Traorè: “Auguro a mio fratello Diallo e allo United di battere la Roma”

Il centrocampista del Sassuolo ha fatto l'in bocca al lupo al centravanti del Manchester United

Che rapporto hai con De Zerbi? Dopo la partita contro il Torino il mister ci aveva detto che non gli era piaciuto l’atteggiamento mio e di Boga, ci ha detto quello che non gli andava bene e noi abbiamo cercato di correggerlo in campo. Stiamo cercando di fare di più, il mister pretende tanto e vuole che tiriamo fuori tutto quello che abbiamo dentro. Sto cercando di migliorare negli ultimi 15 metri. Mi dispiace che il gol di oggi sia stato annullato. Io ho sempre giocato mezzala, il mister mi dice che posso giocare dappertutto e io cerco di adattarmi.