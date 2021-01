Tragedia in Brasile, l’aereo del Palmas precipita: morti 4 giocatori e il presidente

Un aereo privato che aveva a bordo il Palmas Futebol è precipitato in Brasile: come riportano i media locali sono morti quattro giocatori, il presidente del club e il pilota. Le vittime – secondo “Clarin” – sono Lucas Meira, il proprietario della società che milita in quarta serie, e i calciatori Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. L’incidente sarebbe avvenuto dopo le 8 di stamattina col charter che sarebbe precipitato a circa 60 chilometri da Palmas, capitale dello stato amazzonico di Tocantins. La squadra era diretta a Goiânia, dove il Palmas avrebbe affrontato il Vila Nova per la Green Cup. Proprio il Vila Nova ha ovviamente richiesto il rinvio della partita e si è messo a disposizione per qualsiasi tipo di supporto.

Una tragedia che non può non ricordare quanto successo alla Chapecoense, che ha vissuto la stessa tragedia nel 2016 e infatti ha voluto mandare un messaggio via social: “È con profonda tristezza che abbiamo ricevuto la notizia dello schianto dell’aereo che ha preso gli atleti e il presidente della Palmas Futebol. Purtroppo sappiamo com’è questo momento di dolore insormontabile da perdite irreparabili e vorremmo che nessun altro dovesse provare lo stesso. Di fronte a questo esprimiamo il nostro sentimento di forza e la nostra totale solidarietà con familiari, amici, compagni di squadra e tifosi. Non sarete mai da soli. #ForçaPalmas”.