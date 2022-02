Totti, aperta società con il procuratore Chiodi per assistere gli allenatori

Altra avventura per lo storico capitano già Ambassador del main sponsor della Roma

Francesco Totti sposa un nuovo business. Come riporta il Tempo lo storico capitano della Roma, infatti, s’è presentato nella Capitale nello studio del notaio Mario Scattone assieme a Pietro Chiodi per costituire la nuova Coach Consulting srl. La newco, dotata di un capitale di partenza di 10mila euro ripartito equamente tra i due azionisti, vede Chiodi come amministratore unico. Coach Consulting si occuperà di «assistenza e/o consulenza ad allenatori sportivi ai fini della conclusione, risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro con società sportive», «assistenza e/o consulenza al fine della gestione, valorizzazione e sviluppo dell’immagine degli allenatori, anche mediante l’uso di stampa e social media», oltre che di assistenza legale, organizzazione di convegni e «corsi di aggiornamento professionale in ambito sportivo». Chiodi ha da sempre seguito da molto vicino il calcio, diventando agente Fifa dal 2010, convinto dall’amico Cristian Chivu. Oggi è un noto procuratore calcistico attivo con la sua Pietro Chiodi Soccer Management srl (Pcsm) che rappresenta molti giocatori di primissimo livello e giovani emergenti di grande talento. E proprio con uno dei suoi assistiti, il centrocampista del Cagliari Razvan Marin, la Pcsm ha appena costituito al 50% cadauno la Yacht Management srl che opererà nella costruzione e compravendita di barche.