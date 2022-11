Totti si lega alla Cosmedica: “Ho investito in un settore in grande crescita”

Nuova avventura per Francesco Totti . L'ex capitano della Roma entra in campo nel settore della medicina estetica e tricologica. Si lega alla clinica “COSMEDICA” Hair Transplant & Plastic Surgery . Un investimento a 360 gradi, che sancisce il debutto del campione del Mondo in un nuovo campo: non sarà solo testimonial, ma anche investitore, a testimonianza della massima fiducia nel progetto del Dottor Levent Acar. Queste sono le parole di Totti e del Dottore.

Francesco Totti: “Ho scelto di investire in prima persona in un settore in grande crescita, in cui la clinica Cosmedica rappresenta una grande eccellenza. Credo che sia fondamentale sentirsi bene con se stessi, a qualsiasi età e per qualsiasi motivo, e per questo è fondamentale affidarsi a professionisti che rappresentino il massimo possibile. La Clinica Cosmedica di Istanbul fornisce ai suoi pazienti strutture all’avanguardia e tecniche di eccellenza e mi fa piacere ribadire come la loro esperienza possa essere una garanzia per tutti coloro che decidono di rivolgersi alla struttura, affrontando viaggi anche dall’estero per avere un risultato sicuro, innovativo e di qualità”.