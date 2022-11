Torino, Juric: “Esclusi infortuni gravi per Pellegri, vediamo se può allenarsi”

L'allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria. Queste sono le sue dichiarazioni su Sanabria e Pellegri: "Tony a gara in corso può essere utile. Per Pellegri esclusi infortuni gravi, in mattinata vediamo se può allenarsi nel pomeriggio. Non credo di mettere Sanabria dall'inizio". I granata, dopo i blucerchiati, sfideranno domenica, ore 15, la Roma all'Olimpico.