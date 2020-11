Torino, Giampaolo positivo al coronavirus

Dopo Stefano Pioli, un altro allenatore della Serie A è risultato positivo al coronavirus. Si tratta del tecnico del Torino Marco Giampaolo, asintomatico e già in isolamento. Come riporta l’Ansa, il resto dei tamponi effettuati alla squadra e allo staff tecnico ha dato esito negativo. Con ogni probabilità, alla ripresa del campionato, i granata saranno guidati dal vice Francesco Conti, in occasione della difficile trasferta di Milano contro l’Inter di Conte. Non esattamente un periodo fortunato per il Torino, che dopo un avvio di stagione non proprio esaltante, in cui ha raccolto solamente cinque punti in sette partite, dovrà fare a meno della propria guida tecnica.