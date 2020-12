Torino ancora in ritiro. Allenamento a parte per Ansaldi, Baselli, Murru e Verdi

Il Torino si allena in vista dell’impegno di giovedì contro la Roma. I granata, in ritiro dopo la sconfitta interna con l’Udinese, in seguito alla consueta fase iniziale di riscaldamento, hanno svolto una seduta tecnico-tattica nel centro sportivo Filadelfia. A parte Ansaldi, Baselli, Murru e Verdi, tutti e quattro out per il match contro i giallorossi. Ha recuperato invece il portiere Ujkani, finalmente guarito dal Covid come lo stesso ex Palermo ha annunciato sui social.

Nel frattempo, il direttore sportivo Davide Vagnati ha parlato della situazione del Torino durante la cerimonia del Golden Boy 2020. Queste le sue parole: “Il momento è assolutamente negativo. In queste situazioni mi piace essere pratico e analizzare i numeri che sono brutti. Dobbiamo uscire da questo momento. Bisogna credere in se stessi, giocare ogni pallone. L’atteggiamento va al di là del risultato e dobbiamo cambiarlo. Quello che vuole fare il Torino è crescere. Facendo un’esame di coscienza se ne può uscire, bisogna farlo subito. Dobbiamo cambiare l’inerzia di questa stagione e per farlo abbiamo bisogno di giocatori che hanno senso di responsabilità. La Roma? In questo campionato, all’interno della partita, il Torino ha dimostrato di combattere anche contro grandi giocatori“.