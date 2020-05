Tommasi: “Vogliamo capire se si può accorciare il tempo di quarantena per i calciatori”

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, è intervenuto nel corso di TGR Veneto per parlare della ripresa del calcio e dell’adeguamento del protocollo. Queste le sue dichiarazioni: “Quello che abbiamo sempre chiesto è la massima sicurezza e il controllo medico di tutti quelli che sono chiamati a far parte del gruppo. Quindi giocatori, tecnici, staff medici e le altre persone che servono a mandare avanti una squadra di calcio. Abbiamo chiesto che siano i medici a darci delle indicazioni e a trovare la modalità per procedere in sicurezza con chi non è positivo. Servono delle norme per capire può essere accorciato il tempo della quarantena per le squadre che aumentano la quantità dei test. Altrimenti può diventare un problema, soprattutto quando si andrà a giocare ma anche in questa fase di allenamenti di gruppo.