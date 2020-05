Tommasi: “Mi auguro si giochi in tarda serata. Il tema è la tutela della salute dei calciatori”

Damiano Tommasi, presidente AIC, continua la sua battaglia sugli orari delle partite per il rush finale del campionato. L’assocalciatori, infatti, vuole evitare che si giochi il pomeriggio, ma nella giornata di domani la Lega di Serie A dovrebbe dare l’ok a questi tre slot: 17.15, 19.30 e 21.45. Di seguito le parole di Tommasi a commento a Radio1: “Il tema riguarda la tutela della salute e quello degli orari mi auguro non diventi un problema. Mi auguro si faccia una scelta logica, visto che bisognerà giocare tante partite in un breve lasso di tempo. Mi auguro si vada verso la tarda serata. Bisogna mettere nelle migliori condizioni possibili chi dovrà generare lo spettacolo”.