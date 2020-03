Questione di ore, poi sarà ufficiale. Come riporta Sky Sport, le Olimpiadi in programma per questo 24 luglio in Giappone saranno spostate alla prossima estate. “CIO d’accordo. Giochi nell’estate del 2021” sono le parole del premier nipponico Abe dopo l’incontro di oggi con Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Dunque dopo gli Europei, il Coronavirus costringe anche la manifestazione più importante del mondo al rinvio.