Tim-Dazn, presto nuova partnership per trasmettere le partite su TimVision

Tim e Dazn sembrano ormai prossime ad annunciare una nuova partnership che consentirà alla piattaforma TimVision di trasmettere tutti i contenuti previsti dall’offerta di Dazn. I clienti di Tim potranno acquistare un unico pacchetto (il cui prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai 30 euro al mese) con sia i contenuti di Dazn che quelli di Now Tv (ossia Sky), avendo comunque la possibilità di acquistare i singoli pacchetti . L’offerta Dazn comprende 3 partite per ogni giornata della Serie A, tutta la Serie B, match di campionati europei come Liga, Ligue 1, FA Cup o partite del calcio sudamericano. Quanto agli altri sport, fanno parte del pacchetto il football e il baseball americano, le principali competizioni europee di rugby e la Champions League di Pallavolo. Lo riporta MilanoFinanza.it.