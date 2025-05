Tiago Pinto, stoccata a Friedkin: “Al Bournemouth ho ritrovato una strategia chiara”

Tiago Pinto, ex direttore sportivo giallorosso, ha iniziato la sua avventura al Bournemouth quasi un anno fa e dal suo arrivo le Cherries hanno migliorato molto la rosa. Nella prima parte di stagione erano in corsa per un posto in Europa e grazie ad alcuni acquisti - tra cui quello di Dean Huijsen - nei prossimi anni non saranno più una rivelazione. Il President of football operations portoghese è stato intervistato nel corso di un documentario per Gianlucadimarzio.com, in cui è tornato sul suo operato in Premier League e sul suo passato con un paragone non troppo velato: “In Inghilterra e principalmente a Bournemouth ho ritrovato questa capacità di pianificare con tempo, e avere una strategia chiara di reclutamento”. Una stoccata anche ai Friedkin.