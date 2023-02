Terremoto, prolungato di 10 giorni il mercato turco. Rinviata la conferenza di Zaniolo

La devastazione drammatica del terremoto che ha colpito in queste ore la Turchia sconvolge anche il calcio. Zaniolo non sarà presentato ai tifosi e non terrà al momento la conferenza stampa. Inoltre la scadenza del calciomercato turco è stata posticipata di 10 giorni a causa della complicata situazione che sta attraversando il paese. Ecco il comunicato della Federcalcio della Turchia: “A causa della dichiarazione di lutto nazionale per eventi sismici nel nostro Paese e della decisione dello stato di emergenza in 10 province, la nostra federazione ha presentato domanda ufficiale alla FIFA il 06.02.2023 e ha richiesto l’estensione del periodo di trasferimento in cui ci troviamo. Nelle trattative con la FIFA è stata ottenuta l’approvazione verbale per l’estensione di dieci giorni del periodo di trasferimento, e si è in attesa dell’iter di approvazione scritta”. Proprio ieri i giocatori del Galatasaray hanno provveduto a portare diversi pacchi con risorse alimentari e coperte per i territori colpiti.