Taylor colpisce ancora: tifosi del Galatasaray infuriati per due episodi

Taylor colpisce ancora. L’arbitro inglese, protagonista negativo della scorsa finale di Uefa Europa League tra Roma e Siviglia, questa sera era designato per Molde-Galatasaray, playoff di Champions League. E l'ha combinata di nuovo grossa dopo gli episodi nel big match tra Chelsea e Liverpool. Taylor ha infatti annullato una rete ad Akgun per un fallo in attacco. Poi nella ripresa è ancora un fallo di mano a creare polemiche intorno all'arbitro il tocco stavolta è di Haugen, difensore del club norvegese. Lungo consulto al Var (qualcosa è cambiato dunque rispetto a Budapest), ma anche stavolta niente rigore: fischiato un fallo in attacco. Sui social i tifosi del Galatasaray hanno riempito di insulti Taylor. Un dejavu.