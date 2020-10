“Tagliamo gli stipendi dei calciatori”: la proposta di Gravina all’Europa

Una proposta estrema: tagliare gli stipendi dei calciatori su base europea. Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha scritto alle maggiori federazioni europee e propone un intervento condiviso per far fronte a una crisi che graverà per almeno altri 9 mesi sul calcio di vertice, facendo collassare gli incassi, scrive Matteo Pinci su La Repubblica.

Per questo, è la convinzione di Gravina, è necessario “riconsiderare globalmente gli impegni economici assunti dai club di altissimo livello”. Ossia i contratti dei calciatori sottoscritti prima della pandemia. Cifre non più in linea col mondo in cui viviamo: “Il tema è delicato e può dar vita a una serie di discussioni e critiche, ma il momento è serio, servono risposte concrete e soluzioni in grado di far gli interessi di tutti“. Il calcio italiano è sull’orlo del default e non ha liquidità per pagare gli stipendi.